Werner und Rüdiger adeln Chelsea-Trainer Tuchel - Innenverteidiger lässt Zukunft offen

Timo Werner und Antonio Rüdiger haben Trainer Thomas Tuchel nach dem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea zum Vater des Erfolges erklärt. "Als er gekommen ist, standen wir in der Liga nicht gut. Keiner hat mehr mit uns gerechnet", sagte Werner bei Sky und erinnerte an die Amtsübernahme des Coaches, der erst Ende Januar den glücklosen Frank Lampard abgelöst hatte. Vier Monate später hatte Tuchel den im Tabellenmittelfeld versunkenen Klub in der Premier League noch in die Champions League gewuchtet - und die Saison am Samstagabend gekrönt, Das 1:0 im Finale der Könisgklasse gegen Manchester City war der Glanzpunkt in der bisherigen Trainerkarriere des 47-Jährigen.

