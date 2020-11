Eigentor und Vorlage von Timo Werner: FC Chelsea schlägt Newcastle souverän

Chelsea zeigte sich von Beginn an dominant und brauchte nur zehn Minuten, um in Führung zu gehen – allerdings mit kräftiger Hilfe der Gastgeber: Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam der Ball in den Newcastle-Straftraum. Am zweiten Pfosten wollte Fernandez klären, schoss sich aber ans Knie, von wo der Ball ins eigene Tor tropfte. Chelsea verpasste es im Laufe des ersten Durchgangs bei weiteren Großchancen, die Führung auszubauen. Immer wieder war auch Werner an den Vorstößen beteiligt. So legte er etwa in der 15. Minute vielversprechend für Tammy Abraham ab und verpasste später selbst frei vor dem Tor (31.). Die Gastgeber hingegen fanden kaum Mittel, um Chelsea vor Herausforderungen zu stellen. Einzig der ehemalige Hannoveraner Allan Saint-Maximin vergab kurz vor der Pause eine Doppel-Chance auf den Ausgleich.