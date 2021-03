Gerüchte um Bundesliga-Rückkehr von Timo Werner: Chelsea-Trainer Thomas Tuchel reagiert gereizt

Der FC Chelsea befindet sich seit dem Amtsantritt von Thomas Tuchel, der in seinen bisher 13 Spielen als Trainer der "Blues" ungeschlagen geblieben ist, auf der Überholspur. Während der deutsche Coach mit seinem Einstand an der Stamford Bridge mehr als zufrieden sein kann, l äuft es für seine Landsmänner Timo Werner und Kai Havertz aktuell nicht wirklich rund. Letzterer kam zuletzt meist nur zu Kurzeinsätzen und der Ex-Leipziger hatte sich eine bessere Ausbeute erhofft (2020/21 bis dato fünf Tore in 28 Premier-League-Spielen, drei Treffer in sieben Champions-League-Partien).

Da sich auch Werner in den vergangenen Spielen hin und wieder auf der Bank wiederfand, machen zurzeit Gerüchte um eine mögliche Bundesliga-Rückkehr des Nationalspielers die Runde. In der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel Chelseas gegen Atlético Madrid (Hinspiel 1:0 für Chelsea) am Mittwoch (21 Uhr) in der Königsklasse äußerte sich Tuchel zu den Spekulationen um Werner. Darauf angesprochen, reagierte der 47-Jährige empfindlich: "Hören Sie auf zu lesen! Lesen Sie ein Buch. Es gibt kein Buch über Timo, also lesen Sie ein Buch!"