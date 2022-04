Vor Rückspiel bei Real Madrid: Warum sich Timo Werner bei Chelsea schwer tut - BVB-Transfer als Lösung?

Es hätte alles gut sein können. Der FC Chelsea gewann am Wochenende 6:0 in der englischen Premier League gegen den FC Southampton, Timo Werner steuerte zwei Treffer bei. Und doch schränkte sein Trainer Thomas Tuchel das Lob sofort ein. "Er hätte mehr Tore schießen können", so Tuchel angesichts dreier Aluminiumtreffer. Interessanter war aber ein anderer Teil seiner Aussagen: Werner habe überzeugt, so Tuchel, der mit Chelsea an diesem Dienstag (21 Uhr, DAZN) im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Real Madrid ein 1:3 aufholen muss. Doch: "Timo hat seine Lieblingsposition gegen einen Gegner gespielt, von dem wir wussten, dass wir Räume hinter der Abwehrkette finden."

