Premier League: FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur live im TV und Online-Stream sehen

In der Premier League holte der FC Chelsea aus den letzten sieben Spielen lediglich einen Sieg. Gegen den Tabellenfünften Tottenham soll am Sonntag ab 17:30 Uhr endlich wieder ein Sieg her. Trainer Tuchel sieht die hohe Spielbelastung vor dem Spiel gegen Tottenham als möglichen Grund für die aktuelle Formkrise: "Wir sehen müde aus, weil wir Müde sind", so der Chelsea-Coach. Insgesamt 21. Pflichtspiele bestritten die "Blues" seit November, ein hohes Pensum, welches nicht geringer wird, denn im Februar geht es für Chelsea zur Klub-WM. Doch davor wollen die Londoner erst einmal wieder in der Liga punkten. Gegen Tottenham geht es für den Tabellendritten vor allem darum, sich ein Polster in Sachen Champions-League-Quali zu verschaffen.

Anzeige