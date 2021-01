Berichte: FC Chelsea entlässt Trainer Frank Lampard - Thomas Tuchel soll Nachfolge antreten

Beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea steht Trainer Frank Lampard nach übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor dem Aus. Wie unter anderen der Telegraph und The Sun sowie der TV-Sender Sky berichten, könnte die Entscheidung noch am heutigen Montag verkündet werden. Demnach soll das Team um das deutsche Nationalmannschaftstrio Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger angewiesen worden sein, sich erst am Montagnachmittag auf dem Trainingsgelände einzufinden. Eine Bestätigung des Klubs gab es dazu vorerst nicht.

Anzeige