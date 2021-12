"Ein Witz": Chelsea-Trainer Thomas Tuchel kritisiert Schiedsrichter nach Remis gegen Brighton

Ein versöhnlicher Jahresabschluss blieb für den FC Chelsea aus. Beim 1:1 gegen Brighton & Hove Albion kassierten die Londoner am Mittwoch einen späten Nackenschlag. In der Nachspielzeit egalisierte Danny Welbeck (90+1) die Führung der Schützlinge von Thomas Tuchel, die dadurch an Boden auf Premier-League-Champion und -Spitzenreiter Manchester City verloren. "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel gegen einen starken Gegner wird", wird Tuchel auf der Klub-Seite zitiert. Anzeige

Die großen Vorwürfe an sein ersatzgeschwächtes Team, das zuletzt durch Verletzungen sowie Corona-Ausfälle gebeutelt war und im Spielverlauf auch noch die Ausfälle von Reece James und Andres Christensen verkraften musste, blieben aus. Stattdessen haderte der ehemalige BVB-Coach vor allem mit zwei Szenen, in denen Schiedsrichter Michael Dean zu Ungunsten der Hausherren entschied. So sah Tuchel bei einem Zweikampf zwischen Offensivspieler Christian Pulisic und Brighton-Verteidiger Joel Veltman (50.) "einen hundertprozentigen Elfmeter". Trotz VAR-Überprüfung entschied Referee Dean jedoch auf "kein Foul". "Es ist ehrlicherweise ein Witz, dass der VAR nicht eingreift", monierte Tuchel.

Für Unverständnis sorgte beim Chelsea-Trainer zudem eine weitere Entscheidung des 53 Jahre alten Schiedsrichters und seines Gespanns. Dean hatte einen Angriff der Londoner aufgrund eines Fouls von Mason Mount frühzeitig unterbrochen – der Ball lag anschließend im Netz. Für Tuchel war es eine "50:50-Szene", die im Fall einer Spielfortsetzung durch den Videobeweis überprüft hätte werden können. "Warum muss der Schiedsrichter pfeifen, bevor der Ball über der Linie ist? Wir haben den VAR zur Überprüfung. Warum können wir nicht warten und es überprüfen?", echauffierte sich der 48-Jährige.