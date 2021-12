"Störgeräusche, die nicht hilfreich sind": Chelsea-Trainer Tuchel reagiert "überrascht" auf Lukaku-Aussagen

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat am Freitag "überrascht" auf die jüngsten Aussagen seines Stürmers Romelu Lukaku reagiert. " Ich erlebe ihn nicht als unglücklich. Ich fühle das genaue Gegenteil. Deshalb bin ich überrascht ", sagte der 48-Jährige. " Uns gefällt das natürlich nicht. Es bringt Störgeräusche, die wir nicht brauchen und die nicht hilfreich sind ", kritisierte er. Mögliche Folgen für Lukaku nach den brisanten Aussagen sollten nun intern offen diskutiert werden. "Wir brauchen eine ruhige Umgebung und müssen fokussiert sein, da hilft das nicht", sagte der Coach.

Der belgische Nationalspieler war beim Premier-League-Klub auch wegen Verletzungen in dieser Saison erst zu 13 Liga-Einsätzen gekommen und hatte dabei fünf Tore erzielt. "Ich bin nicht zufrieden mit der Situation, aber ich darf nicht aufgeben", sagte Lukaku. Zuletzt hatte der Teamkollege der deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz unter Coach Tuchel wieder mehr Einsatzzeiten erhalten und in zwei Liga-Spielen in Serie getroffen.