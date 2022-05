Sanktionen gegen den FC Chelsea: Trainer Tuchel erklärt, warum dem Team der "Biss fehlt"

Trainer Thomas Tuchel vom FC Chelsea hat sich unzufrieden über die gegenwärtige Transfer-Situation und die Handlungsunfähigkeit des Klubs geäußert. "Ich glaube, man kann immer in einer Situation landen, wo Spieler am Saisonende mit anderen Klubs sprechen und abgelenkt sind, das passiert", sagte Tuchel am Dienstag. "Es ist leichter, wenn man frei agieren kann und in die Gespräche involviert ist."

