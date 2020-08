Lampard bestätigt: Chelsea-Stars Pulisic, Azpilicueta und Pedro fallen für Bayern-Spiel aus

Bitterer Samstag für den FC Chelsea . Die "Blues" um Trainer Frank Lampard haben nicht nur das FA-Cup-Finale gegen den FC Arsenal (1:2) verloren – sondern auch direkt drei neue verletzte Spieler zu beklagen. Ex-BVB-Star Christian Pulisic, Kapitän Cesar Azpilicueta und Flügelstürmer Pedro zogen sich jeweils Blessuren zu und werden dem FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern am kommenden Samstag (Hinspiel: 0:3) fehlen, wie Lampard auf einer Pressekonferenz nach der Final-Niederlage bestätigte.

Während Pulisic und Azpilicueta, der unter Tränen vom Platz ging, mit Muskelfaserrissen dem Trainer zufolge "klar für die kommende Woche nicht fit werden" , erwischte es Pedro wohl besonders schwer. Der 33 Jahre alte Weltmeister von 2010 mit Spanien könnte sich laut Lampard die Schulter ausgerenkt haben. Pedro musste kurz vor Spielende im Strafraum liegend sogar beatmet werden. Auch seinetwegen wurde die Partie erst nach 14 Minuten Nachspielzeit beendet. "Es ist wirklich ein enttäuschendes Ende für ihn. Denn es war wahrscheinlich sein letztes Spiel für Chelsea", so Lampard traurig.

Ex-Dortmunder Pulisic erzielte Führungstreffer im FA-Cup-Finale

Während Pedro zuletzt eher Ergänzungsspieler war, dürften Chelsea gegen die Bayern vor allem die Ausfälle von Pulisic und Kapitän Azpilicueta schmerzen. Der glänzend aufgelegte US-Boy Pulisic hatte Chelsea im FA-Cup-Finale in der 5. Minute zunächst in Führung gebracht, ehe Aubameyang das Spiel per Doppelpack (28., 67.) drehte.