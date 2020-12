Premier League kompakt: Werner und Havertz verpassen Tabellenführung - Gündogan trifft für City

Timo Werner und Kai Havertz haben mit dem FC Chelsea die Tabellenführung in der englischen Premier League verpasst. Am 13. Spieltag verloren die beiden deutschen Nationalspieler mit den Blues in letzter Minute 1:2 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers und bleiben mit 22 Punkten vorerst auf Platz fünf. Die Mannschaft von Trainer Frank Lampard war zwar über weite Strecken die feldüberlegene Mannschaft, doch erst nach der Pause waren die Londoner erfolgreich.

Anzeige