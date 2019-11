Weltmeister Philipp Lahm und Olympiasieger Matthias Steiner schnüren Fußballschuhe für Benefizspiel

Leipzig. Der FC Diabetologie feiert am 8. November 2019 sein 5-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am Freitag (19 Uhr) am Leipziger Cottaweg mit einem Benefizspiel gefeiert. Erstmals wird auch Weltmeister Philipp Lahm für den FC Diabetologie auflaufen. Gegner wird eine Mannschaft von RB Leipzig sein, die sich vor allem aus Ex-Profi-Spielern der Saison 2009/10 zusammensetzt.