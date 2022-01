FC Eilenburg siegt im finalen Test gegen Magdeburgs U19

Wichtige Stützen fehlen

Bei der Generalprobe musste Trainer Nico Knaubel auf einige wichtige zentrale Stützen verzichten. So fehlten die beiden Innenverteidiger Toni Majetschak und Raimision dos Santos genauso wie Anton Rücker, der leicht angeschlagen ist. „Vorsichtsmaßnahme“, nannte es Knaubel. Dagegen musste Dongmin Kim zuschauen, weil er am Samstag wegen seiner fünften gelben Karte fehlen wird. Die Eilenburger Startelf hatte in der Anfangsphase alle Hände voll zu tun.

Abgezockt vor dem Tor

Den Siegtreffer verdankten die Eilenburger ihrem Eigengewächs Lennert Möbius, der seine Schnelligkeit nach einem weiten Pass nutzte und vor dem Tor erstaunlich abgezockt blieb. „Lennert war sehr fleißig und sich selbst belohnt“, so Hofmann, der sich über die gelungene Vorbereitung freute. „Es war ordentlich Tempo drin und ein Vorgeschmack auf das, was uns in der Rückrunde erwartet“, so der Sportchef. Gleich zum Start steht das wichtige Kellerduell gegen Optik Rathenow auf dem Programm. Die Gäste mit Kulttrainer Ingo Kahlisch, der seit über 30 Jahren das Traineramt in Rathenow begleitet, stecken wie die Eilenburger im Abstiegskampf. Personelle Wechselspiele gab es mit Ausnahme des Transfers von Benjamin Luis noch nicht. „Es könnte aber noch etwas passieren“, deutete Hofmann mögliche Veränderungen in dieser Woche an.