FC Eilenburg unterliegt in Halberstadt 1:2 – Ein Magenbitter im Abstiegskampf

Halberstadt. Magenbitter im Klassenkampf: Im Duell der abstiegskämpfenden Tabellennachbarn hat der FC Eilenburg am Samstagnachmittag bei Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1) verloren. Damit sind die Sachsen-Anhalter in der Regionalliga-Tabelle als 15. dem FCE nun um fünf Punkte enteilt. Doppelt herb: Die Gäste verloren einen wichtigen Leistungsträger via Platzverweis und mussten die komplette zweite Halbzeit zu zehnt auskommen.

