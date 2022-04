FC Eilenburg will gegen CFC punkten: Setzt Tim Bunge sein Wunderwerk fort?

Eilenburg. Es war die schönste Story des grandiosen 1:1 des FC Eilenburg am Sonntag gegen den Ex-Bundesligisten FC Energie Cottbus. Tim Bunge feierte nach zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback und glänzte dabei auch noch als Vorlagengeber des Ausgleichs in allerletzter Minute. Anzeige

Bunge will wichtiger Joker sein

„Das kannst du dir nicht schöner ausdenken“, war Bunge auch am Tag danach noch gerührt und freute sich über „einen guten Start, der gegen den Chemnitzer FC hoffentlich fortgesetzt wird.“ Am Mittwoch ab 19 Uhr gastiert der nächste Topverein der Regionalliga Nordost im Ilburg-Stadion. Tim Bunge wird dann wieder auf der Eilenburger Bank sitzen. Endlich. Gegen Energie Cottbus stand er erstmals im Kader. Die Freude darüber war bei ihm schon riesig. „Eine Rückkehr auf den Platz war eigentlich erst nach Ostern geplant, doch schon im Training hat Tim gezeigt, dass es früher losgehen kann“, erzählt Trainer Nico Knaubel. Mit zwei Toren im Abschlussspiel beim Elf gegen Elf blitzte seine ganze Klasse auf – und Knaubel war sich sicher: „Tim spielt zehn oder 15 Minuten.“ Am Ende waren es 25 – und die hatten es in sich.

„Du kommst neu rein. Das ist oft eklig, weil alle schon in so einem Spiel drinstecken. Dann machst du den ersten Sprint, bist halb tot und weißt gar nicht warum“, lacht er. Die Rolle des Jokers wird ihm in den nächsten Spielen noch gehören. „Von Anfang an reicht es noch nicht“, sagt er ehrlich und ist zugleich überrascht, dass seine Rückkehr so reibungslos läuft. „Ich bin mega glücklich. Nach zehn Monaten wieder spielen zu können, ist so ein geiles Gefühl.“ Er sei bereit, habe keine Schmerzen und Probleme. Im Training sei alles sehr gut gelaufen, Spielfitness sei aber etwas anderes, sagt der 25-Jährige. „Ich muss weiter Gas geben und spielen, spielen, spielen – der Rest kommt von ganz allein.“ Und damit meint er auch sein erstes Regionalliga-Tor für den FC Eilenburg.

Vor seiner Verletzung war der gebürtige Leipziger der Topscorer. Mit 29 Treffern in 48 Spielen für den FC Eilenburg setzte er in den letzten beiden Spielzeiten eigene Duftmarken. Er sollte ein fester Baustein in der Regionalliga-Mannschaft werden. Der Verletzungsschock war entsprechend groß, zumal zwischenzeitlich unklar war, ob Bunge jemals wieder so intensiv Fußball spielen könne. „Ich war schon oft verzweifelt“, blickt er zurück. Bei einem Knochenödem helfen nur Ruhe und Geduld. „Das war das Schlimmste. Du kannst nichts machen“, blickt Bunge zurück. Das Kapitel sei aber abgehakt. „Ich schaue nur noch nach vorn auf unsere restlichen Spiele, dort wollen wir so viele Punkte holen, dass es am Ende reicht.“

Knaubel kündigt Rotationen an