Am Montag geht's los: FC Eldagsen lädt zur achten Auflage des Baumgarten-Cups ein

Die achte Auflage des Wettbewerbs wird von Montag bis Samstag, 15. August, im Heinrich-Mund-Stadion an der Hindenburgallee ausgetragen. In der klassenhöheren Gruppe stehen mit dem Gastgeber sowie dem Titelverteidiger TSV Pattensen zwei Landesligisten, hinzu gesellen sich die Bezirksligisten SV Arnum und SV Gehrden. „Wir werden uns natürlich Mühe geben, den Pattensern den Titel wieder abzunehmen“, sagt FCE-Teammanager Sebastian Westenfeld. Aber auch die anderen Kontrahenten seien alles andere als chancenlos. „Gehrden und Arnum waren in der Vorsaison relativ weit oben in der Bezirksliga angesiedelt, die Pattenser und wir relativ weit unten in der Landesliga. Der Unterschied ist nicht sehr groß“, sagt der Sprecher.

In der Kreisrunde stehen sich die frisch in die Kreisliga aufgestiegene Eldagser Reserve sowie der SC Völksen, SV Altenhagen und TSV Gestorf (alle 1. Kreisklasse ) gegenüber. „Da dieses Jahr die Springer Stadtmeisterschaft ausgefallen ist, ist die Zusammensetzung des Teilnehmerfelds als kleiner Bruder dieses Turniers eine klasse Alternative, um die lokale Kräfteverteilung zu messen“, schreiben die Senfstädter auf ihrer Facebook-Präsenz.