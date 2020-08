FC Eldagsen gegen starke Bremer chancenlos: "Werder hat uns unsere Grenzen aufgezeigt"

Gegen Harsum läuft´s besser

Zwei Möglichkeiten hatten die Senfstädter, darunter ein Fernschuss von Rune Flohr. Doch die Bremer Reserve stellte die Eldagser durchgängig vor große Probleme. „Im Zentrum klafften bei uns zu große Lücken“, sagte Gehrmann. Am Ende fiel das Ergebnis von 0:6 aus seiner Sicht eventuell um zwei Tore zu hoch aus, doch dass es gegen Werders Zweite kein Duell auf Augenhöhe geben würde, war dem Übungsleiter von vornherein klar gewesen.

Die zweite Partie gegen die Harsumer ging Gehrmann mit einigen Leihgaben aus der Zweitvertretung an, die in der neuen Saison als Aufsteiger in der Kreisliga um Punkte kämpfen wird. „Das hatte aber nichts mit so etwas wie A- und B-Team zu tun. Ich wollte die Spieler aus der Zweiten, die noch nicht mit der Vorbereitung begonnen haben, nur nicht gleich gegen eine Bundesliga-Reserve aus einem Nachwuchsleistungszentrum antreten lassen“, erklärte Gehrmann.

Eine Kombination über Sebastian Schierl, Fabio Gehrmann und Steven Berger landete bei Niklas Dorf, dessen druckvolle Hereingabe von José Rubén Pérez nur noch über die Line gedrückt werden musste. „Das sah schon nach Fußball aus“, sagte Holger Gehrmann, dessen Mischung aus Spielern der Erst- und Zweitvertretung sowie vorherigen U19-Akteuren eine gute Leistung zeigte gegen die Hildesheimer, die gegen die U23 aus Bremen mit 0:4 unterlagen.