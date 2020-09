"Richtige Reaktion gezeigt": FC Eldagsen feiert 4:1-Heimsieg gegen Bad Pyrmont

Es ist warm gewesen in Eldagsen. Strahlender Sonnenschein und eine ordentliche Kulisse haben am Samstag rund um die Heimspielstätte des FCE für einen standesgemäßen Rahmen gesorgt. Manche nennen es „Dreipunktewetter“, Trainer Holger Gehrmann sprach hinterher von „coolen Bedingungen für Fußball“.

In urlaubsbedingter Abwesenheit seines Torjägers Lauri Schwitalla hatte der Übungsleiter auf ein System mit zwei Spitzen umgestellt. Und das hätte sich unmittelbar nach Abpfiff auch fast direkt bezahlt gemacht, doch José Rubén Pérez hatte sein Tor in der 2. Minute aus Abseitsposition erzielt. Keine 250 Sekunden später hatte jedoch auch Referee Malte Quoos keine Einwände mehr: Diesmal bedeutete der Treffer des Amerikaners nach Zuspiel seines Sturmpartners Luca Köneke auch tatsächlich die 1:0-Führung für den Gastgeber (6. Minute).

"Die erste Halbzeit war richtig gut"

Nach einem Fehler im Eldagser Spielaufbau egalisierte Steffen Lesemann (11.). Doch der schon früh eingewechselte Niklas Dorf – zuvor selbst gefoult – brachte sein Team in der 17. Minute per Strafstoß wieder in Front. „Die erste Halbzeit war richtig gut“, lobte Gehrmann und hob die Zielstrebigkeit seiner Spieler hervor, die sich in zwei weiteren Toren noch vor der Pause auswirkte: Einen 20-Meter-Schuss von Pérez lenkte der Kurstädter Dino Kestic ins eigene Netz (40.), Köneke schloss die schönste Kombination der Partie über Pérez und Dorf mit 4:1 ab (41.).

Der ballsichere und im zentralen Mittelfeld überzeugende Lucas Brünig sowie beide Mitglieder des Sturmduos ließen nach der Pause gute Chancen liegen. „Dann ging uns etwas die Luft aus“, sagte der Coach, der gestern mit seinem Sohn Fabio neben dem Sieg auch dessen 18. Geburtstag feierte. Sein Geschenk hatte der vom TuS Garbsen gekommene Neuzugang schon tags zuvor erhalten: seinen ersten Landesligaeinsatz bei den Männern.