FC Eldagsen muss Spiele wegen bestätigter Corona-Infektion absagen

An diesem Wochenende fallen alle Spiele der Seniorenmannschaften des FC Eldagsen aus. Auch ein Teil der Partien im Jugendbereich ist von der Absage betroffen. Einzig die zuletzt neu gegründete JSG Eldagsen/Völksen wird nicht vollständig aus dem Verkehr gezogen. Grund für die Spielausfälle ist ein bestätigter Corona-Fall in der Zweitvertretung des Herrenteams. Noch am Montag hatte der betroffene Spieler am Mannschaftstraining teilgenommen.

Verfolgung der Kontakte dauert an

Wie der Verein am Freitag auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben hat, dauert die Nachverfolgung der Kontakte weiter an, da etwaige Infektionsketten können nicht ausgeschlossen werden können. Zur Landesligamannschaft gibt es sogar eine direkte Schnittmenge, obgleich diese auch sehr klein ist: Ein Spieler der Reserve hat sowohl das Mannschaftstraining der Kreisligamannschaft als auch der Landesligamannschaft besucht.