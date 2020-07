Mit sechs Neuen zum Ziel: FC Eldagsen streckt sich für den Klassenerhalt (mit Fotos!)

Pünktlich zum ersten Training des Landesligisten gibt es neue Klamotten. Die schicken gelben Trikots kann man auf den ersten Blick vom alten Dress unterscheiden – kaum noch Schwarz, dafür ein zweiter Gelbton. Bei den Hosen hingegen steckt der Teufel im Detail. Die mit der Zahl im Miniaturformat ist die richtige – so mancher muss daher noch mal flugs zurück in die Kabine.

Gehrke und seine drei Torhüter tun derweil nicht weit entfernt von den schwarzen Haufen einiges dafür, den neuen Nachbarn in seiner sonntäglichen Ruhe zu stören. Während die Feldspieler bei ersten Passübungen in zwei Gruppen endlich mal wieder den Ball an die Füße bekommen, fliegen Alexander Gut­sche, Marcel Bürst und Neuzugang Tobias Düring vom SV Altenhagen um die Wette.

Doch nun hat der 54-Jährige sogar Unterstützung aus der Familie bekommen. Sein Sohn Fabio kam von den A-Junioren des TuS Garbsen und steht sinnbildlich für eine weitere Kaderverjüngung. Dass aufgrund der mittlerweile begonnenen Sommerferien viele Spieler urlaubsbedingt beim Training fehlen werden, ist eher unwahrscheinlich. Einzig Björn Graw hat einen Sohn, weitere Familienväter gibt es nicht im jugendlichen Aufgebot.

Auch in den Testspielen wird Gehrmann daher vermutlich aus dem Vollen schöpfen können. Am Samstag, 1. August, richten die Eldagser auf eigener Anlage ein Blitzturnier mit Werder Bremen II und dem SC Harsum aus, am 11. August beginnt an gleicher Stelle der Baumgarten-Cup.