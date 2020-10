FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonnabend um 13 Uhr im Erzgebirgsstadion beim FC Erzgebirge Aue an. Finden die Störche nach der 1:3-Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Greuther Fürth zurück in die Spur? "Aue hat eine sehr robuste, sehr körperliche Mannschaft, die mit Ball sehr zielgerichtet spielt", sagte KSV-Chefcoach Ole Werner schon im Vorfelde der Begegnung.