Nach Unfall-Schock: FC Erzgebirge Aue erkämpft sich Unentschieden in Nürnberg

Bei der Anreise am Vortag waren die Sachsen in einen Unfall geraten. Der Auer Mannschaftsbus war an der Auffahrt zur Autobahn 72 bei Hartenstein von herumfliegenden Fahrzeugteilen eines verunglückten Pkw getroffen und im vorderen Bereich beschädigt worden. „Plötzlich kam ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf uns zugeflogen. Das Fahrzeug setzte knapp einen Meter vor unserem Bus auf und ist anschließend in einer Böschung gelandet. Dort gab es einen großen Knall“, beschrieb Schuster vor der Partie den Unfallhergang bei „Sky“.