FC Erzgebirge Aue verpflichtet Erik Majetschak von RB Leipzig

Aue (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue hat gleich zwei neue Spieler an einem Tag verpflichtet. Der sächsische Fußball-Zweitligist gab am Donnerstag den Wechsel von Offensivakteur und Junioren-Nationalspieler Erik Majetschak von RB Leipzig zum FCE bekannt. Der 19-Jährige unterschrieb in Aue einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2022 gültig ist. „Wir stehen mit Erik schon länger in Verbindung“, sagte FCE-Präsident Helge Leonhardt. „Für Leipzig hat er auch schon Luft im Profibereich geschnuppert.“