Millionen-Endspiel wird zum London-Derby: Fulham zittert sich ins Finale um den Premier-League Aufstieg

Jetzt kommt es zum West-London-Derby: Der FC Fulham folgt dem FC Brentford ins Finale um den Aufstieg in die Premier League. Fulham setzte sich nach Hin- und Rückspiel mit insgesamt 3:2 gegen den walisischen Vertreter Cardiff City durch und darf nun auf den direkten Wiederaufstieg in die erste Liga hoffen. Die Cottagers verloren am Donnerstagabend zwar das Rückspiel im heimischen Craven Cottage mit 1:2 (1:1), lösten aber dank des 2:0-Hinspielsiegs das Final-Ticket für kommenden Dienstag im Wembley-Stadion.

Dass es dort zum London-Derby kommen wird, haben die Fulham-Fans Neeskens Kebano zu verdanken. Der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo konterte in der 9. Minute mit seinem Treffer die frühe Führung der Gäste durch Curtis Nelson (8.). Cardiff wirkte über das gesamte Spiel gefährlicher und hatte durchaus Chancen, um das Hinspiel-Ergebnis zu egalisieren. Mehr als ein Treffer von Lee Tomlin (47.) kurz nach der Pause sprang für die Bluebirds, die in der vergangenen Saison ebenfalls aus der Premier League abgestiegen waren, nicht heraus.

Brentford könnte erstmals in die Premier League aufsteigen

Mit den Traditionsvereinen Leeds United und West Bromwich Albion stehen die ersten Neulinge in Englands Fußball-Oberhaus bereits fest. Der dritte Aufsteiger wird in den Playoffs ermittelt, die am 4. August mit dem großen Finale im Londoner Wembley-Stadion enden. Am Mittwoch erreichte der FC Brentford nach einem 3:1-Sieg über Swansea City das Endspiel. Es wäre der erste Premier-League-Aufstieg für die Bees.

