FC Fulham macht Premier-League-Aufstieg klar: Bryan-Doppelpack führt Cottagers zum Millionen-Gewinn

Der FC Fulham hat sich das goldene Ticket gesichert! Die Westlondoner haben am Dienstagabend mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung das Play-Off-Finale der Championship gegen den FC Brentford gewonnen und damit den direkten Wiederaufstieg in die Premier League klar gemacht. Durch den Sieg darf sich Fulham in der neuen Saison nicht nur mit den besten Teams aus England messe, auch finanziell freut der Final-Coup den Klub von Trainer Scott Parker. Denn durch den Sieg dürften die "Cottagers" in den kommenden Jahren rund 150 Millionen Euro Mehreinnahmen kassieren. Auch der letztjährige Sieger Aston Villa soll durch den Aufstieg in Englands Fußball-Oberhaus rund 186,5 Millionen Euro in die Kassen gespült bekommen haben.