Nach Sheffield und West Bromwich: FC Fulham steht als dritter Absteiger aus der Premier League fest

Der englische Fußballclub FC Fulham steigt als dritter Verein nach Sheffield United und West Bromwich Albion aus der Premier League ab. Die Mannschaft von Trainer Scott Parker verlor am Montagabend ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 0:2 (0:2) und kann sich mit 27 Punkten auf Platz 18 an den verbleibenden drei Spieltagen nicht mehr retten - denn Southampton hat auf Rang 17 zehn Zähler mehr. Die Treffer für die Gäste im Craven Cottage erzielten Ashley Westwood (35. Minute) und Chris Wood (44.). Burnley - jetzt 14. mit 39 Punkten - ist durch den Auswärtssieg alle Abstiegssorgen los.

Der bis dato letzte Sieg war dem FC Fulham am 7. März gelungen: Der Klub aus dem Westen Londons gewann sensationell 1:0 beim FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Nur fünf Saisonsiege und zwölf Remis reichten am Ende aber nicht für die weitere Erstklassigkeit des Europapokal-Finalisten von 2010.

Für Fulham ist es ein direkter Wiederabstieg. Der ehemalige Verein des 2014er Weltmeisters André Schürrle, der inzwischen seine Karriere beendet hat, war erst im vergangenen Sommer in Englands höchste Spielklasse zurückgekehrt. Die "Cottagers" hatten in den Play-offs der zweitklassigen Championship seinerzeit durch einen 2:1-Erfolg über den FC Brentford den Aufstieg in die Premier League unter Dach und Fach gebracht.