Nach Corona-Ausbruch: Serie-A-Partie zwischen FC Genua und FC Turin wird verlegt

Nach einem Coronavirus-Ausbruch beim CFC Genua wird das für Samstag geplante Fußballspiel der Serie A gegen den FC Turin verlegt. Das gaben die beteiligten Vereine nach einer Entscheidung des Ligarats am Donnerstag bekannt. Genua hatte zuvor bekanntgegeben, dass insgesamt 15 Spieler und Teambetreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Auch in anderen Vereinen des Landes gab es Fälle. In Italien wurde aus diesem Grund auch eine Pause bei den gesamten Spielen der Serie A diskutiert, wie es sie auch schon bei dem Corona-Ausbruch im Frühjahr gegeben hatte.