"Gutes Auswärtsspiel", aber: Egestorfer kriegen in Wolfenbüttel den Ball nicht ins Tor

Nahezu zweistellig ist die Anzahl der guten Möglichkeiten gewesen, die der 1. FC Germania Egestorf/Langreder beim Oberliga-Auswärtsspiel ungenutzt ließ. Der Gastgeber MTV Wolfenbüttel kam zu keinem gefährlichen Abschluss auf das Tor von Ole Schöttelndreier. Dass die Partie torlos blieb, ließ Egestorfs Trainer Paul Nieber in der Nachbetrachtung schon schmunzeln angesichts der vielen liegen gelassenen Chancen.

In Hälfte eins taten sich die Deisterstädter häufig schwer in der Umschaltbewegung. „Wir hatten gute Ballgewinne, brachten den entscheidenden Pass dann aber nicht an den Mann“, sagte Nieber.