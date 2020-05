"After-Isolation-Tournament": Egestorfer Spieler trainieren mit Wettkampfcharakter

In Zweier- beziehungsweise Dreierteams (diese beinhalten immer einen Rekonvaleszenten) treten die Formationen im Fernduell an mehreren Spieltagen in vier Technik- und Passübungen gegeneinander an. „Natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln“, sagt Teammanager Tim Müller.

Endlich wieder auf den Platz gehen können und trainieren – die Freude über diese seit etwas mehr als zwei Wochen geltende Lockerung der Corona-Maßnahmen ist bei den Amateurkickern groß gewesen. Doch wie ist es unter den strengen Auflagen möglich, für die Kleingruppen so etwas wie Wettkampfcharakter in die Übungseinheiten zu bekommen? Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder hat sich etwas einfallen lassen und das sogenannte „After-Isolation-Tournament“ ins Leben gerufen.

Jeweils zwei Teams befinden sich parallel auf dem Trainingsgelände in Langreder – mal vormittags, mal am Abend. Ein bis zwei Vertreter aus dem Trainerteam von Paul Nieber sind zugegen und kümmern sich um den Aufbau und die Steuerung. Nach dem 30-minütigen Aufwärmprogramm mit Koordinations- und Kräftigungsübungen geht es auf Punktejagd.

Stangen, Hütchen, Miniaturtore

Hütchen müssen umdribbelt, ein Stangenparcours hinter sich gelassen werden. Das Ballgefühl soll über eine Passspielübung aufgefrischt werden, der Abschluss wird beim Zielen auf Miniaturtore trainiert. „Es gibt keine Zweikämpfe oder Übungen zu zweit, alles findet kontaktlos und mit Abstand statt“, sagt Müller. Die Egestorfer halten sich an die Regeln, um wieder in den regelmäßigen Modus zu kommen.

Das Turnier dient dem Überbrücken der Zeit, in der noch keiner so recht weiß, wie es weitergeht. Saisonabbruch ja oder nein, wie lange würde eine Sommerpause gehen, in welcher Form und wann wird die nächste Spielzeit über die Bühne gehen – all diese Fragen gehen nicht nur den Spielern des 1. FC Germania durch den Kopf, obwohl sie eigentlich doch nur den Ball am Fuß auf dem grünen Rasen haben wollen.