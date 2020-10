Tor und Assist bei Startelfdebüt: Nick Bode überzeugt bei Egestorfer 4:0-Auswärtssieg

Keine 24 Stunden hat der 1. FC Germania Egestorf/Langreder dem SV Ramlingen/Ehlershausen die Tabellenführung in der Oberliga wieder überlassen. Mit dem 4:0 (2:0) beim FC Eintracht Northeim sprang die Mannschaft von Trainer Paul Nieber zurück auf Platz eins. In den Mittelpunkt spielte sich dabei der 19-jährige Nick Bode, der bei seinem ersten Einsatz von Anfang an mit einem Tor sowie einem Assist glänzte.

Die Deisterstädter benötigten eine Viertelstunde, um sich an den Kunstrasenplatz zu gewöhnen. In der Folge waren sie jedoch das klar dominierende Team mit dem großen Plus an Ballbesitz und Torchancen. Ein Doppelschlag brachte die beruhigende Pausenführung: Ein Sololauf von Marko Ilic wurde von der Eintracht regelwidrig im Strafraum gestoppt, Marvin Stieler verwandelte den Foulelfmeter (38. Minute). Direkt nach Wiederanpfiff eroberten die Egestorfer den Ball, einen Pass von Jannik Oltrogge legte Bode auf Jos Homeier zurück, der im zweiten Versuch auf 2:0 stellte.