"Verbleib bei 50:50": Egestorfs Führungsspieler Zeki Dösemeci über seine Zukunft 

Wir befinden uns für fast alle Varianten in einer guten Position. Ich bin ein Freund davon, alles sportlich zu regeln und nicht am grünen Tisch. Aber man beschäftigt sich schon öfter mal mit dem Gedanken eines Saisonabbruchs, auch wenn das aus Egestorfer Sicht wehtun würde.

Ich versuche, zwei bis dreimal wöchentlich mit Freunden zusätzlich was zu machen. So kommt etwas Abwechslung rein in die Zoom-Einheiten und das Laufen. Flexibilität ist mir da wichtig.

Die Egestorfer haben die Verträge mit ihren erfahrenen Leistungsträgern schon verlängert. Nur ein Name fehlt in der Liste noch: der von Zeki Döse­­meci.

Absolut. Obwohl wir nach meiner Rückkehr leider abgestiegen sind, habe ich aus dem Jahr in der Regionalliga viel Erfahrung mitgenommen. Und es hat trotz des bitteren Endes echt Spaß gemacht. Da spielst du gegen ganz andere Kaliber, oft gegen Profis und die Reserven von Bundesligisten. Die Regionalliga ist sehr reizvoll, die Erfahrung will ich gerne wiederholen.

Sie kamen 2018 von Arminia Hannover nach Egestorf zurück und mussten am Saisonende absteigen. Da Sie den Aufstieg und die guten Regionalligajahre der Germania nicht miterlebt haben, wäre die Rückkehr in die vierthöchste Spielklasse doch ein Traum, oder?

Ich bin kein Mann für Floskeln und sage jetzt, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt. Ehrlicherweise fühle ich mich auf der Sechs wohler, obwohl die Position in der Abwehr auch Megaspaß macht. Ich war immer Sechser, bevor ich von Murat Salar bei einem Vorbereitungsspiel in die ganz neue Rolle als Innenverteidiger reingeworfen wurde. Es ging mit Arminia gegen die U23 von Schalke 04. Das ist echt eine ganz andere Welt da hinten drin.

Doch, doch, aber bei mir kommt die berufliche Komponente ins Spiel. Bei meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens ist Licht am Ende des Tunnels, im Sommer werde ich beruflich nach Wolfsburg gehen. Das Pendeln ist ein Knackpunkt bei meiner Entscheidung. Ich kann echt noch nicht sagen, in welche Richtung es geht – und das ist übrigens losgelöst von der Ligazugehörigkeit nächste Saison. Zurzeit steht mein Verbleib bei 50:50.

Seitdem sind Sie zwischen den beiden Positionen hin- und hergewechselt, seit mehr als einem Jahr haben Sie aber einen festen Platz in der Verteidigung gefunden.

Ja, meine Hauptposition sehe ich aber als Sechser oder Achter. Unter Jan Zimmermann bin ich in Egestorf wieder ins defensive Mittelfeld vorgerückt, bei Paul Nieber ging es zurück in die Abwehrmitte. Solange ich aber der Mannschaft weiterhelfe und meinen Job dort weiter gut mache, habe ich nichts dagegen.

Die Kopfballstärke ist eine Ihrer Waffen, Sie haben damit schon zweimal getroffen in den acht Partien. In der Egestorfer Vergangenheit waren Tore nach Standardsituationen durch die „Kopfballungeheuer“ Thorben Schierholz und Hendrik Weydandt an der Tagesordnung. Im aktuellen Kader ist die Offensive eher am Boden stark. Sind Sie und Innenverteidigerkollege Robin Gaida nun die Erben von Schierholz und Weydandt?

Wir zwei sind da schon die kopfballstärksten. Germania hat in den letzten Jahren definitiv zu wenig Standardtore erzielt – und das gilt auch für mich. Standardsituationen sind für mich zu 50 Prozent sichere Tore. Wir müssen da unbedingt zu alter Stärke finden und unsere Quote aufbessern. Ich denke, wir sind da auf gutem Weg.

Die Germania hat einen sehr jungen Kader, da muss man Sie mit gerade mal 24 Jahren schon als einen der Routiniers bezeichnen. Kommen die jungen Spieler häufig zu Ihnen und fragen um Rat oder Hilfe?

Ich gehe selbst auf die Jungs zu. Wie wertvoll es ist, von den erfahrenen Spielern zu lernen, habe ich in meiner Zeit in Wunstorf und bei Arminia erfahren. Da habe ich viel von den älteren Spielern profitiert. Ich bin ein Typ, der vorangehen will – mit meiner Leistung auf dem Platz, aber auch mit Worten.