Sie geben den Talenten Halt: Egestorfs erfahrene Spieler sind zurück an Bord

Die noch fehlende Kondition der Leistungsträger, die gegen den OSV in der Anfangsformation standen, ist die Kehrseite der Medaille. Auch deswegen ging der Gastgeber durch Carsten Folprecht (10. Minute) und Patrick Richter (21.) in Führung. „Positiv war, dass wir geduldig geblieben sind und unseren Stil durchgezogen haben“, sagte der Egestorfer Trainer.

Eine Flanke von Jan Flügge überlistete den OSV-Keeper und landete zum Anschlusstreffer im Tor (30.), Paldino gleich auf Vorlage des Neuzugangs vom FC Eldagsen aus (40.). „Jan hat sich schnell adaptiert und bringt durch seine Flanken und Standardsituationen eine gute Komponente mit rein“, lobte Nieber den Außenverteidiger.

Nicht alles passt, aber die Bereitschaft

In der zweiten Hälfte agierten die Germanen nicht mehr so abwartend, Nick Bode gelang schnell das 3:2. Für die vielen jungen Spieler sei der Vergleich mit dem OSV sehr wichtig gewesen, um zu überprüfen, wie sie sich gegen die routinierten Kicker behaupten. „Die Jungs haben sich in jeden Ball geschmissen“, sagte der Coach der Deisterstädter. Der Willen und die Bereitschaft, alles zu geben, waren die großen Pluspunkte der Egestorfer bei der Aufholjagd in Hannover, auch wenn natürlich nicht alles gepasst hat.

Bei der Vorbereitungspartie an der heimischen Ammerke gegen die Rotenburger kontrollierten die Egestorfer wieder die Begegnung, zeigten sich im ersten Durchgang aber zu hektisch und ungenau. Auf dem Weg nach vorn spielten sie ihre im Ansatz guten Situationen nicht vernünftig aus, die Abstimmung habe gefehlt.