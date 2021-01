"Habe noch einiges vor mir": Egestorfs Nico Berg macht sich topfit - auch als Paketbote

Wenn Nico Berg davon spricht, dass er sein Päckchen zu tragen hat, dann hat das nichts mit Beschwerden oder Sorgen zu tun. Der Stürmer des Oberligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder überbrückt die Zeit bis zu seinem Studienbeginn im Herbst mit einem Job bei der Deutschen Post und liefert dort ähnlich gut ab wie auf dem Fußballplatz. Anzeige „Ich mache das schon seit meinem Abitur im letzten Juli. Eigentlich bin ich auch in der Briefverteilung, doch in Corona-Zeiten ist sehr viel los in der Paketlieferung“, sagt der 20-Jährige. Der Schaumburger aus Beckedorf hofft, zum nächsten Wintersemester einen Studienplatz in Sportökonomie zu erhalten.

Bis dahin bringt er den Menschen in Stadthagen ihre Pakete an die Haustür. Und das ist in der Pandemiezeit eine ganz spezielle Aufgabe. „Klingeln, abstellen, Abstand halten. Ich trage den ganzen Arbeitstag lang Maske und Handschuhe, um nicht nur mich und die Kunden, sondern auch meine Familie zu schützen“, sagt Berg. Zwei Kisten in den fünften Stock Zurzeit kommt es wenig überraschend oft vor, dass ihm die Türen nur minimal weit aufgemacht werden. „Da gucken die Leute dann mit einem Auge raus und sagen mir, ich kann das Paket einfach abstellen“, sagt der Egestorfer. Obwohl er dafür sorgt, dass alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, hat der Kicker natürlich Verständnis für die Angst der Menschen, sich über den Kontakt zum Postboten anzustecken. Und gerade in Corona-Zeiten bestellen die Leute gerne Dinge, die sie sonst selbst im Handel kaufen würden. „Kürzlich musste ich zwei Kisten Wasser in einem Paket bis in den fünften Stock hochtragen. Das macht meinen Trainer bestimmt glücklich“, sagt Berg lachend. Seine Fitness kommt dem 1,84 Meter großen Mittelstürmer in solchen Situationen zugute. „Gerade am frühen Morgen merke ich, dass mir das hilft. Die Pakete, die mehr als 30 Kilo wiegen, kann ich locker stemmen. Da fragen mich meine Kollegen immer als Ersten, ob ich das übernehmen kann“, sagt Berg. Das könne man von einem Fußballer, der bald wieder in der vierthöchsten Spielklasse spielen möchte, ja wohl verlangen, mag da manch ein Postmitarbeiter denken.

Seine Ausdauer erlaube es ihm, ganz locker in den fünften oder sechsten Stock hochzuflitzen, berichtet der Torjäger, der über den VfL Bückeburg und die Jugendakademie von Hannover 96 im Sommer 2017 an den Deister zum JFV Calenberger Land kam und zwei Jahre später fester Teil des Kaders der Germania wurde. Mehr als 630 Kilometer in 40 Tagen Mehr als übergangsweise will Berg den Job als Zusteller aber nicht machen. „Großen Spaß macht das nicht“, sagt er, „meine Stärken liegen eher in den Bereichen Sport, Mathematik und Physik.“ Daher scheint sein angestrebtes Studium genau das Richtige zu sein. Doch auch mit dem 1. FC Germania hat der 20-Jährige große Pläne. „Eine bessere Chance als nach einem Lockdown kann ich nicht bekommen, um topfit zurückzukommen“, sagt er. Damit er sich vollends in den Fokus von Coach Paul Nieber bringt, versucht Berg neben den Laufplänen des Egestorfer Trainerteams täglich Einheiten zusätzlich selbst zu absolvieren. So nahm er im November und Dezember am Charity Run teil, einer Spendenaktion zugunsten von Kindern in der dritten Welt. Pro gelaufenem Kilometer wurden drei Mahlzeiten für bedürftige Mädchen und Jungen ermöglicht. Berg schaffte in 40 Tagen mehr als 630 Kilometer und landete damit auf Platz eins aller Teilnehmer. „Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und tat so gut, etwas Gutes für die Kinder gemacht zu haben“, sagt der Oberligaspieler.