„Für uns geht es um nichts mehr": Egestorfer Reserve schießt den TuS Harenberg mit 5:1 ab

Westphal zeigte sich mit dem Auftritt seiner „jungen Entwicklungsmannschaft“ rundum zufrieden. Die Gäste indes bereiten sich seelisch-moralisch schon auf die Abstiegsrunde vor: „Für uns geht es in der Staffel doch im Grunde um nichts mehr. Nach oben ist der Zug abgefahren. Trotzdem müssen wir natürlich weiter die Spannung hochhalten“, sagte Trainer Pascal Biank.

In den ersten 35 Minuten zeichnete sich in keiner Weise ab, dass die Partie einen so deutlichen Ausgang nehmen würde. Vielmehr verlief das Spiel zunächst ausgeglichen - mit gefährlichen Strafraumszenen hüben wie drüben.