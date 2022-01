FC Grimma ist zurück im Training - Neuzugang Beiersdorf wird langsam aufgebaut

Grimma. Viel Zeit um in Form zu kommen, bleibt den Grimmaern jedoch nicht. Der Spielausschuss des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hat indessen den Re-Start der Oberliga Süd eine Woche nach hinten verlegt und die Nachholspiele aus dem November beziehungsweise Dezember neu terminiert. Das erste Spiel der Kunert-Elf steht bereits am 12. Februar an, wenn Inter Leipzig im Husarensportpark gastiert. Anzeige

Wechselhafte Karriere für Beiersdorf

An der selbst auferlegten Mission Klassenerhalt kann der FC Grimma zukünftig auf die Dienste des ersten Winterneuzugangs zurückgreifen. Mit Felix Beiersdorf (23) haben die Muldestädter ein hoffnungsvolles Talent verpflichtet, welches trotz seines jungen Alters schon eine bewegende Karriere vorzuweisen hat. Vom FC Sachsen Leipzig wechselte Beiersdorf 2009 in die Nachwuchs-Abteilung von RB Leipzig. Am Cottaweg durchlief er den restlichen Jugendbereich und kam aufgrund seiner sehr guten Leistungen sogar zu 13 Einsätzen in Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB. Noch als A-Junioren-Spieler kam Beiersdorf mit 17 Jahren zu seinem Regionalliga-Debüt im Männerbereich, als er mit der zweiten Mannschaft in Meuselwitz eingesetzt wurde.

Nachdem die RB-Zweite aufgelöst wurde und Beiersdorf noch einen gültigen Vertrag hatte, verlieh ihn RB Leipzig. Beiersdorf wechselte daraufhin nach Österreich zum Zweitligisten SC Wiener Neustadt. Dort hatte er jedoch nur zwei Kurzeinsätze zu verzeichnen und kehrte im Januar 2018 nach Leipzig. Regionalligist BSG Chemie lieh den Mittelfeldspieler ebenfalls aus. Doch auch in Leutzsch hatte es Beiersdorf schwer, sich durchzusetzen (ein Einsatz). Nach nur einem halben Jahr verließ er Chemie wieder und ließ sich zum ZFC Meuselwitz ausleihen. Auch dort kam er nicht wirklich zurecht (ein Einsatz), so dass er Ende Dezember 2018 beschloss, seine Prioritäten in beruflicher Hinsicht zu setzen.



„Sicherlich großes Potenzial, welches fortan abzurufen gilt“

Beiersdorf löste seinen Vertrag in Meuselwitz auf, ebenso seinen noch gültigen Profivertrag bei RB Leipzig. Seit Januar 2019 spielte Beiersdorf beim Leipziger SV Südwest – mit der Mannschaft stieg er 2020 in die Landesklasse auf. „Wir freuen uns, dass dieser Transfer geklappt hat und erhoffen uns, dass uns Felix weiterhelfen kann“, so Vorstandsvorsitzender Daniel Kurzbach. „Langfristig erhoffen wir uns einiges von ihm.“

Nun gilt es erst einmal, den Neuzugang im physischen Bereich an die Anforderungen für die Oberliga heranzuführen. FC-Trainer Kunert: „Mit der Verpflichtung geben wir ihm noch mal die Chance, leistungsorientiert Fußball zu spielen. Er hat aufgrund seiner Vita sicherlich großes Potenzial, welches fortan abzurufen gilt“, so der Coach. „Deshalb sehe ich ihn auch nicht als Heilsbringer und möchte die Erwartungshaltung auch nicht allzu hoch schrauben. Wichtig wird sein, wie er es annimmt, sich in die körperliche Verfassung zu bringen – um in der nächsten Saison der Mannschaft helfen zu können.“