FC Grimma kann am Sonntag vorzeitig Meister werden und in die Oberliga aufsteigen

Grimma. Der ruhmreiche FC Bayern München hat am Sonnabend seinen zweiten Matchball, um Deutscher Meister zu werden. Wesentlich komfortabler ist die Konstellation für Alexander Kunert. Der Trainer des FC Grimma hat gleich fünf Versuche, um Landesliga-Champion zu werden und den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen. Den ersten Aufschlag gibt es am Sonntag (14 Uhr, Stadion der Freundschaft) gegen den Viertplatzierten FSV Neusalza-Spremberg.

Sollten die Muldestädter das Spiel gewinnen, würden sie trotz der dann noch ausstehenden vier Partien uneinholbar in Front liegen. Derzeit hat der Tabellenführer 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger SV Einheit Kamenz. Der Trend ist „your friend“: Grimma ist seit zwölf Spielen ungeschlagen, konnte in der Rückrunde sogar alle zehn Spiele gewinnen. Die makellose Bilanz macht selbst den Coach sprachlos: „Mir fehlen die Worte.“

Größter Triumph seit mehr als 20 Jahren

Mit dem Einzug in die fünfte Liga ginge ein seit über 20 Jahren gehegter Traum in Erfüllung. Es war 1997, als Grimma zuletzt der Aufstieg aus der Sachsenliga gelang. Unvergessen jener 28. Mai 2006: Grimma gewann zwar zu Hause gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf, das 2:1 aber reichte nicht zum Klassenerhalt. Kein geringerer als Alexander Kunert, heute Trainer, gab seinerzeit die Vorlage zum Siegtreffer.

Eine Aufstiegsfeier sei zumindest für den Sonntag nicht vorbereitet, sagt der Übungsleiter. Er wolle das Fell des Bären nicht verteilen, bevor dieser erlegt sei. So etwas gehe meist in die Hose. Er erinnere sich, wie er einst in der A-Jugend von Dynamo Dresden gegen FC Hertha 03 Zehlendorf den Aufstieg in die Regionalliga vergeigte: „Das Hinspiel hatten wir gewonnen, das Rückspiel zu Hause verloren – und das obwohl die Aufstiegstrikots bereits gedruckt waren.“

Grimmaer im Training fokussiert

Ein „Hoch geflogen und tief gefallen“ wolle er kein zweites Mal erleben, sagt Kunert. Entsprechend fokussiert trainieren die Grimmaer. Noch immer ziehen sie sich in der Schulturnhalle auf der anderen Straßenseite um. Nach zwei Fluten wurde ihr Sportlerheim abgerissen. Weil auf dem angestammten Flutlicht-Kunstrasen mittlerweile ein Supermarkt steht, das neue Stadion auf dem ehemaligen Kasernengelände aber nicht vor Sommer bezugsfertig ist, muss improvisiert werden.

Im Käfig, wie die Spieler die umzäunte, aber beleuchtete Anlage – nicht größer als zwei Tennisplätze – nennen, schulten sie den ganzen Winter über Technik und Taktik. Kössern gewährte den Grimmaern zudem einmal in der Woche Asyl auf dem Großfeld. Unabhängige Beobachter reiben sich die Augen, wie dem zeitweise obdachlosen FC ausgerechnet unter solch widrigen Bedingungen ein derartiger Lauf gelingen kann.

Eigengewächs Felix Käseberg mit erstem Tor

Beispielhaft für das Comeback der Grimmaer steht der 21-jährige Felix Käseberg. Das Eigengewächs kickte bis vorigen Sommer in der Kreisoberliga noch in der 2. Mannschaft. Als einziger Spieler des inzwischen aufgelösten Teams blieb Käseberg dem Verein treu. Nie hätte er sich träumen lassen, den Sprung in die Erste zu packen und zuletzt beim 3:1-Sieg in Großenhain sogar sein allererstes Landesliga-Tor zu schießen.

Seit Anfang April laufen die Gespräche mit 16 Spielern, deren Verträge zu Saisonende auslaufen. Kunert und sein Assistent Rico Engler (31) sind optimistisch, dass der aktuelle Kader auch in der kommenden Spielzeit zusammen bleibt: „Wir wollen noch drei bis vier neue Spieler verpflichten, um jede Position doppelt besetzen zu können. Im Minimum wären wir dann 22 Mann.“

Vereinsfest am 22. Juni geplant

Nach dem letzten Heimspiel, am 22. Juni gegen Empor Glauchau, ist ein Vereinsfest anberaumt. Spätestens dann soll der Aufstieg gefeiert werden. Der enge Kontakt zu den Fans ist den geerdeten Amateuren das ganze Jahr über wichtig. Coach Kunert: „Nach jedem Spiel bleiben wir noch mindestens eine Stunde im Stadion. Zusammen mit unseren Anhängern trinken wir ein Bier oder essen eine Wurst.“

