FC Grimma: Werner Ritter legt mit 80 Jahren die Pfeife aus der Hand

Grimma/Ammelshain​. 2019 war für Werner Ritter ein besonderes Jahr. Noch einmal stand der 81-Jährige im Rampenlicht, als er im November zur Einweihung des neuen Grimmaer Stadions vor aller Augen für sein langjähriges Wirken beim FC Grimma geehrt wurde. Es war zugleich sein Abschied vom Verein, dem er seit 1984 als Platzwart, Referee und Schiedsrichter-Betreuer zuverlässig zur Seite stand. Erst mit 80 Jahren legte Ritter die Pfeife aus der Hand – nach 47 Jahren. Chapeau! Werner Ritter ist Zeit seines Lebens in Ammelshain zu Hause. Hier fand er mit 20 Jahren auch seine erste sportliche Heimat – bei den Fußballern von Traktor Ammelshain/Klinga. Doch weil der Meniskus Probleme machte, entschied sich Ritter für eine Schiedsrichter-Laufbahn. 1971 bestand er nach einem Lehrgang in Mutzschen die Prüfung und stand fortan mit der Pfeife auf dem Fußballplatz. Ritter galt als Senkrechtstarter, arbeitete sich rasch hoch bis zur Bezirksliga. Weil er nicht mehr der Jüngste war, durfte er in der DDR-Liga aber nur an der Linie stehen. „Ich habe zu der Zeit die gesamte Republik bereist und kannte alle Stadien“, erinnert er sich gern an diese Jahre voller Eindrücke.

1984 hing er den Bäcker-Beruf an den Nagel

1984 folgte Ritter dem Ruf von Harald Sather, hing seinen Bäcker-Beruf an den Nagel und begann bei Motor Grimma als Platzwart – eine Tätigkeit, die er zwölf Jahre lang ausfüllte. Daneben betreute er zu den Heimspielen der Muldestadt-Elf die angereisten Schiedsrichter – bis zu seinem jetzigen Abschied. Zu DDR-Zeiten kümmerte er sich dabei auch um solche Koryphäen wie Rudi Glöckner. „Ich hatte alle DDR-Oberliga-Schiedsrichter in Grimma.“ Geld habe damals mit einem starken Trägerbetrieb im Rücken keine Rolle gespielt, weiß Ritter zu berichten. Also ging man mit dem Schiedsrichter-Gespann auch gut essen.

Bestimmt um die 3000 Schiedsrichter-Einsätze

Genau so gern stand Ritter selbst mit der Pfeife auf dem Platz. Er habe immer darauf geachtet, dass es gerecht und anständig zuging und gutes Spiel nicht unterbunden wurde, nennt der 81-Jährige sein Credo. Ob er seine Schiedsrichter-Einsätze gezählt hat? „Nein“, merkt Ritter an und schätzt, dass 3000 bestimmt zusammen gekommen sind. „Manche Woche war ich drei- bis viermal unterwegs.“ Unvergesslich sind auch seine Linienrichter-Einsätze bei zwei Freundschaftsländerspielen in Leipzig. Das eine Mal traf die DDR auf Bulgarien, das andere Mal auf Polen. Seine Aufstellung durfte er als Auszeichnung verstanden wissen.

Fit wie ein Turnschuh und Fan von RB Leipzig

Nach der Wende pfiff der Ammelshainer – nun schon über 60 – nur noch auf Kreisebene und machte sich zudem einen Namen als Schiedsrichter-Ansetzer im Muldental. Zuletzt waren es dann Altherren-Spiele, die er als Referee leitete. Fit ist Ritter aber noch immer. „Ich mache noch heute mein Sportprogramm“, verrät der agile Mann. Liegestütze und Kniebeuge gehören ebenso dazu wie das Laufband in der Garage. Seinem Verein bleibt Ritter natürlich treu. Die Heimspiele des Oberligisten FC Grimma im neuen Stadion wird er weiterhin besuchen und alte Bekannte treffen. Und dann ist da ja noch RB Leipzig. Der Ammelshainer freut sich wie viele andere auch, dass sich endlich ein Ostverein in der Bundesliga behaupten kann und nun sogar an der Spitze überwintert. Nicole Grziwa