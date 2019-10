FC Hansa Rostock in Magdeburg: Risikospiel mit Prestige-Charakter

Jens Härtel und Nils Butzen waren bemüht, ihre persönliche Vergangenheit beim ­­1. FC Magdeburg nicht zu sehr in den Vordergrund rücken zu lassen. Beide, der Trainer und der Mittelfeldspieler des FC Hansa Rostock treffen am Sonnabend (Anstoß 14 Uhr) auf den 1. FC Magdeburg – den Verein mit dem sie im Sommer 2018 den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert haben. Und auf den Verein, der sie ein paar Monate nach dem grandiosen Erfolg fallengelassen und aussortiert hatte.

Härtel betont, das traurige Ende seiner vierjährigen Traineramtszeit an der Elbe sei abgehakt: „Ich schaue positiv zurück. Es ist auch der Zeitpunkt, noch mal Danke zu sagen für die Unterstützung, ohne die die Erfolge nicht möglich gewesen wären.“

Für Härtel zählen beim Prestigeduell die sportlichen Chancen: Es geht darum, die Serie auszubauen. Seit Mitte August hat der FCH kein Spiel mehr verloren. In 3. Liga und im Landespokal gab es acht Spiele. Fünf Mal siegten die Rostocker, drei Spiele endeten remis. In der Liga führte das die Blau-Weißen auf Rang zehn. Härtel erwartet „ein hochemotionales Derby. Jeder will das Beste holen.“ Sein Motto: „Volle Kraft voraus!“ Stefan Krämer wird auf der Magdeburger Trainerbank das gleiche Ziel verfolgen. Er ist ein guter Bekannter. Der 50-jährige Härtel und der zwei Jahre ältere Krämer haben 2011 zusammen beim DFB ihre Profitrainerlizenz gemacht. „Ich würde ihn als guten Freund bezeichnen“, sagte der Magdeburger Coach im Mitteldeutschen Rundfunk.

Sympathien, die während des Spiel genauso ruhen werden wie die von Nils Butzen und Christian Beck. Der Rostocker Mittelfeldspieler, der zehn Jahre lang für den 1. FCM kickte, wurde nach Härtels Rauswurf im November 2018 unter Neucoach Michael Oenning erst die Kapitänsbinde los. Danach musste er sich mit der Reservistenrolle abfinden und bekam kein neues Vertragsangebot. Seiner Freundschaft mit FCM-Stürmer Beck, der die Binde damals übernahm und bis heute trägt, tat das keinen Abbruch. Sie blieben dicke Kumpels.

„Ich will meine persönliche Geschichte nicht hochhängen. Es geht um die Mannschaft und darum, das Spiel für uns zu entscheiden“, lenkt der 26-jährige Butzen, der im Sommer an die Küste wechselte, den Fokus aufs Spiel. Er hofft, mit Hansa trotz aufgeladener Stimmung in der Arena erfolgreich zu sein: „Der Sieger wird in der Tabelle ins obere Drittel rücken. Das ist verlockend und spornt an.“

Nicht nur wegen der persönlichen Geschichten von Härtel und Butzen ist das Duell brisant. Das 60. Aufeinandertreffen der beiden ehemalige Ostfußballgrößen birgt traditionell auf und neben dem Platz Brisanz. Das MDCC-Stadion könnte seine Kapazitätsgrenze (25000 Plätze) erreichen: Mehr als 22 000 Tickets sind bereits verkauft. Die 2300 Karten für die Rostocker Fans sind seit Wochen vergriffen.

Die Polizei hat das Prestigeduell als Risikospiel eingestuft und setzt auf die strikte Trennung der beiden Fanlager. Insgesamt werden am Sonnabend mehrere Hundertschaften bei der Sicherung des Spiels im Stadion und dem Umfeld im Einsatz sein.

