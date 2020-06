FC Hansa Rostock: Tag der (Vor-)Entscheidung

Was steht auf dem Spiel

Das sagt Hansa-Trainer Härtel

Das sagt Kapitän Julian Riedel

„Wir haben seit sechs Spielen nicht mehr verloren. Und wir haben immer noch alles in der eigenen Hand. Unsere Situation hat sich im Vergleich zu den vergangenen Spielen nicht geändert, denn auch dort durften wir nicht verlieren.“ Das Ziel sei das gleiche wie immer: „Wir gehen in dieses Spiel, um zu gewinnen.“ Druck verspüre er nicht: „Wir können aufsteigen – und das in einer Saison, in der wir sogar schon gegen den Abstieg gekämpft haben. Wir werden alles raushauen, um dieses coole und gute Gefühl, aufsteigen zu können, bis zum letzten Spieltag zu bewahren.“

Hansas Personalplanungen

Der Gegner

Mit einem späten 2:1 am Dienstag im Auswärtsspiel gegen den KFC Uerdingen festigte das Team von Trainer Michael Schiele einen Platz in der Aufstiegszone. Markige Ankündigungen zur Rückkehr in die 2. Bundesliga vermeidet der Trainer aber. Er befindet sich in einer kuriosen Situation: Obwohl die Mannschaft seit der Corona-Pause überzeugt, wurde der am Saisonende auslaufende Vertrag des Chefcoachs bislang nicht verlängert. Und das dürfte auch an einem prominenten Funktionär am Dallenberg liegen: Felix Magath. Er ist Fußballchef des Kickers-Investors Flyeralarm und damit einer der starken Männer in Würzburg. Zur Zukunft des bei den Fans beliebten Trainers schweigt der frühere Nationalspieler und Meistercoach seit Wochen. Möglicherweise aus Kalkül: Warum die Situation jetzt ändern, da es sportlich so gut läuft? Womöglich schweißt die Ungewissheit das Team und seinen Trainer besonders zusammen.