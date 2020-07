Von wegen Nobodys: Diese Heidenheimer wollen Werder Bremen in die 2. Liga stürzen

Beim 1. FC Heidenheim ist so manches ganz anders als bei anderen Klubs. Trainer Frank Schmidt ist seit beinahe 13 Jahren im Amt. Kapitän Marc Schnatterer hat den Aufstieg aus der Regionalliga bis in die Spitze der 2. Bundesliga mitgemacht. Doch nicht nur für diese beiden Heidenheimer wäre ein Erfolg in der Relegation gegen Werder Bremen die Krönung einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Der SPORTBUZZER zeigt die Stützen der Mannschaft in der Galerie.