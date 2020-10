Ingolstadt-Manager Henke wütet wegen Auswechsel-Regel: "Verstehe nicht, dass die 3. Liga so dumm ist"

Es war ein gebrauchter Tag für den Titelaspiranten FC Ingolstadt in der 3. Liga. Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral verlor am Sonntag mit 0:2 (0:1) bei Viktoria Köln. Doch schon vor dem Anpfiff setzte Michael Henke , Sportdirektor des FCI, losgelöst vom Sportlichen zu einer Wutrede an. Grund für die Verbal-Attacke: die in der dritthöchsten deutschen Spielklasse nicht angewendete Ausnahme-Regelung, dass wegen des engen Termin-Kalenders fünf statt drei Auswechslungen erlaubt sind. "Was ich überhaupt nicht verstehe, dass die 3. Liga so dumm ist und auf fünf Einwechslungen verzichtet" , wütete Ex-Bayern-Assistenztrainer Henke bei MagentaSport.

Der DFB sah davon ab, selbst über die weitere Anwendung der Regel in dieser Drittliga-Saison zu entschieden - und überließ dies den Klubs, die sich mehrheitlich dagegen entschieden. FCI-Manager Henke kritisierte dieses Vorgehen nun. "Große Kritik auch am DFB, weil ich meine, so etwas gehört nicht abgestimmt, so etwas muss der DFB entscheiden!", sagte der 63-Jährige am Sonntag. "Weil es geht um Ausbildung. Die 3. Liga ist eine Ausbildungsliga. Und durch Corona fällt uns das nachher durch Überbelastung vor die Füße, weil sich die Spieler vermehrt verletzen. Warum das die 1. und 2. Liga machen und die 3. Liga so dumm ist - ich sag´s wirklich: so dumm ist - und so abstimmt, bleibt mir ein Rätsel."