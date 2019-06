Offiziell: Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt holt Jeff Saibene als neuen Trainer 

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat den Luxemburger Jeff Saibene als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Schanzer am Mittwoch mitteilten, erhält der 50-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Bis zum Dezember vergangenen Jahres hatte Saibene den Zweitligisten Arminia Bielefeld betreut.

"Mit Jeff haben wir einen ausgewiesenen Fachmann von unserem Weg überzeugen können. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein Team formen kann und in seinem Handeln sehr klar ist. Wir sind felsenfest davon überzeugt, mit ihm den richtigen Trainer für unser Team gefunden zu haben", sagte Sportdirektor Michael Henke über den Nachfolger von Tomas Oral, der den FCI nicht vor dem Absturz in 3. Liga bewahren konnte.