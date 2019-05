Nach Ingolstadt-Sieg in Relegation: Vermummte greifen Busse an - drei Verletzte

"Was hier vorgefallen ist, kann einfach nicht sein, so ein Verhalten ist nicht zu akzeptieren. Wir verurteilen die das, was diese vermeintlichen ‚Fußball-Fans‘ getan haben, aufs Schärfste und werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um sie zu identifizieren", betonte Ingolstadts Geschäftsführer Franz Spitzauer in einem Statement, das der Klub am Samstag veröffentlichte.