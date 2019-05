FC Ingolstadt: Warum "Die Schanzer"? Daher kommt der FCI-Spitzname

Im Jahr 1904 wurde der FC Ingolstadt in der gleichnamigen oberbayerischen Stadt im Herzen des Freistaates gegründet. Seit jeher ziert den Klub auch der Beiname, der den Fußball-Fans, die es nicht mit dem FC Ingolstadt halten, immer wieder Kopfzerbrechen bereitet. Sogar im Vereinswappen ist der Schriftzug "Schanzer" enthalten. Aber warum ist im Zusammenhang mit dem FC Ingolstadt immer von den "Schanzern" die Rede? Woher kommt der Spitzname "Schanzer"? Der SPORT BUZZER klärt auf.

FC Ingolstadt: Warum ist im Zusammenhang mit dem Klub immer von "Schanzern" die Rede?

Um die Herkunft des "Schanzer"-Beinamens beim FC Ingolstadt zu ergründen, muss man weit in die Vergangenheit zurückreisen. Um genau zu sein, bis in das Jahr 1537, als die Stadt Ingolstadt zu einer bayerischen Landesfestung umgebaut wurde. Schnell wurde der Beiname "die Schanz" geläufig, weil die Festungsanlagen von sogenannten "Schanzern" aufgebaut wurden. Diese hausten schlussendlich auch in der "Schanz", woraufhin sich der Spitzname etablierte.