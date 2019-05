Das ,,Abenteuer" Relegation zur 2. Liga scheint sich für den FC Ingolstadt auch zum zweiten Mal nach 2010 zum Guten zu wenden. In der Partie FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden am Dienstag (18.15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) haben es die Schanzer in der eigenen Hand. Sie verteidigen ein 2:1 aus dem Hinspiel vom Freitag und sind bereits mit jedem Unentschieden weiter Mitglied in der 2. Bundesliga.

Der Zweitligist aus Ingolstadt ist im Hinspiel seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat dank Doppel-Torschütze Dario Lezcano eine hervorragende Ausgangsposition für die Partie im Audi Sportpark, die Trainer Tomas Oral (46) ohne den mit Gelb gesperrten Almog Cohen angehen muss. Der dritte Ingolstädter Coach in dieser Saison will sich diesen Matchball nicht mehr abjagen lassen. ,,Wir haben zwei Monate auf diesen Tag hingearbeitet", sagt Oral in der Pressekonferenz zum Spiel, wir wollten das Hinspiel gewinnen und das haben wir geschafft. Die erste Halbzeit dieser Relegation ist geschafft, doch unsere Antennen bleiben angespitzt, die Jungs müssen weiter konzentriert arbeiten."

Der FC Ingolstadt kann bei einem Erfolg die schwache Bilanz der Zweitliga-Vertreter in dieser Relegations-Serie aufpolieren. Seit der Wiedereinführung der Relegationsspiele zur ersten und zweiten Bundesliga führt in den Duellen ,,Unterhaus" gegen 3. Liga der jeweilige Drittligist mit 7:3. Aber: Nachdem 2016 die Würzburger Kickers den MSV Duisburg und 2017 Jahn Regensburg 1860 München aus der 2. Liga stürzten, konnte Aue im letzten Jahr gegen den KSC diesen Trend umkehren. Dass die Wehener das Blatt noch wenden können, davon ist Trainer Rüdiger Rehm immer noch überzeugt. ,,Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben", sagt der SVWW-Trainer,,,wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind. Aber wir wissen auch, dass wir dazu einen extrem guten Tag brauchen." Sein Team müsse ,,einen Tick besser spielen als am Freitag", sagte Rehm am Montag in der Pressekonferenz zum Spiel.

2009 wurde die Bundesliga-Relegation wieder eingeführt. Alle bisherigen Begegnungen im Überblick: 2009. Das war eine klare Sache: Zweitligist 1. FC Nürnberg gewinnt zweimal souverän (3:0, 2:0) und kickt damit Energie Cottbus aus der Bundesliga. Im Rückspiel lief die La-Ola-Welle schon kurz nach der Halbzeit durchs Nürnberger Stadion. Christian Eigler und Marek Mintal hatte mit ihren Toren da schon alles klar gemacht. (Das Foto zeigt Ivica Iliev und Juri Judt.) ©

Wie sehe ich das Spiel FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden live im TV?

Das Rückspiel in der Relegation des SFC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden wird am Dienstag live im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 17.45 Uhr aus dem Audi Sportpark.

Wird die Partie FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden live im Free-TV übertragen?

Ja, anders als bei der Relegation zur ersten Bundesliga zeigt das ZDF das Spiel FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden am Dienstag ab 18 Uhr live. Moderator Jochen Breyer und Experte Hanno Balitsch melden sich aus Ingolstadt. Reporter ist Martin Schneider.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja! Das ZDF zeigt FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden auf seiner Homepage auch im kostenlosen Livestream.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Live-Ticker zum Spiel FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden an. Alle Tore, Karten und Highlights gibt es hier ab 18 Uhr.

