Offiziell: FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Roberto Pätzold - André Schubert übernimmt

Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt hat sich nach dem verpatzten Saisonstart von seinem Trainer Roberto Pätzold und dem Sportlichen Leiter Florian Zehe getrennt. Dies teilte der Tabellen-Vorletzte am Sonntag mit. Der FCI hatte einen Tag zuvor mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf verloren und es im bisherigen Verlauf der Spielzeit erst auf einen Punktspiel-Sieg gebracht. Zeitgleich mit der Entlassung von Pätzold und Zehe präsentierten die Schanzer einen neuen Coach. André Schubert übernimmt die Mannschaft und wird am Montag seine erste Trainingseinheit leiten.

"Zunächst gilt Florian Zehe und Roberto Pätzold unser Dank für ihren Einsatz im Dienste des FC Ingolstadt 04 über viele Jahre hinweg. In der neuen Konstellation wollte es uns aber, aufgrund verschiedenster Umstände, nicht gelingen, den Weg der Schanzer so weiterzugehen, wie wir uns das alle erhofft hatten. Beide sind ganz eng mit diesem Verein verwurzelt und wir haben alle ihre tagtägliche, harte und sehr professionelle Arbeitsweise gesehen. Deshalb ist das eine Entscheidung, die sehr weh tut, doch über allem steht am Ende der Erfolg des Vereins", sagte Geschäftsführer Manuel Sternisa.