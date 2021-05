Vor Ingolstadt gegen Osnabrück: Die bisherigen Duelle in der Zweitliga-Relegation im Überblick

Wie viel Drama gibt es diesmal? Der FC Ingolstadt und VfL Osnabrück kämpfen um das ersehnte Ticket für die 2. Bundesliga. Die Schanzer haben 2019 und 2020 in der Relegation die ganze Wucht sportlicher Enttäuschungen abbekommen. Die Osnabrücker haben an ihre Nervenduelle ebenfalls schlechte Erinnerungen. Teil eins gibt es am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF und DAZN) in Ingolstadt, Teil zwei steigt am Sonntag (13.30 Uhr) beim VfL. Anzeige

Allein in der vergangenen Saison setzte es für die Schanzer einen gehörigen Tiefschlag. Im Kampf um den Aufstieg musste man sich im Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:2 geschlagen geben, führte im Rückspiel bis zur 96. Minute mit 3:0 und war dem Sprung in Liga zwei zum Greifen nah. Nürnbergs Fabian Schleusener zerstörte mit seinem Last-Minute-Tor jedoch alle Ingolstädter Träume. Viel dramatischer kann es für den FCI also wohl kaum kommen. Oder doch? Denn auch einige weitere Relegationsduelle um den Platz im deutschen Unterhaus hatten es in sich. Der SPORTBUZZER hat die bisherigen Vergleiche in der Galerie zusammengetragen.

Relegation zur 2. Liga: Alle Duelle seit 2009 Der SC Paderborn und der VfL Osnabrück bestreiten 2009 die erste Relegation zwischen 2. und 3. Liga. Hier zieht Stürmer Frank Löhning (Paderborn) an Verteidiger Thomas Cichon (Osnabrück) vorbei. Beide Partien kann Dirttligist Paderborn 1:0 gewinnen und deshalb den Aufstieg feiern. Für die Lila-Weißen geht es eine Etage tiefer weiter. ©