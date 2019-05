Zweitliga-Relegation im Liveticker: FC Ingolstadt trifft auf Wehen Wiesbaden

Der FC Ingolstadt will den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Nach dem 2:1-Sieg im Auswärtsspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden haben die Oberbayern beste Aussichten, im eigenen Stadion alles klar zu machen. "Die erste Halbzeit dieser Relegation ist geschafft, doch unsere Antennen bleiben angespitzt. Ich bin überzeugt, dass die Jungs weiter so konzentriert arbeiten werden", sagte Trainer Tomas Oral vor dem Heimspiel am Dienstag (18.15 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Wir haben zwei Monate auf diesen Tag hingearbeitet."