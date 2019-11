FC Inter Leipzig lässt Hohensteiner erneut alt aussehen

Abwehrspieler Raimison Dos Santos traf in der 18. Minute nach Eckball per Kopf zum 1:0, dann Dongmin Kim gleich zweimal jeweils nach Vorbereitung von Patrick Hädrich (38. und 45.). Nach dem Seitenwechsel trat der diesmal überragende Kapitän Kim dann selbst als „Einfädler“ in Erscheinung, des Koreaners Querpass verwertete Tshomba Luvumbu Oliveira zum Endstand (71.). „Da wir eigentlich immer die Kontrolle übers Spiel hatten, war das 4:0 verdient“, kommentierte Inter-Trainer Zoran Levnaic den Heimerfolg, den im Torgauer Hafenstadion jedoch nicht einmal ganz 50 Zuschauer verfolgten.