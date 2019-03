FC Inter Leipzig verliert Auswärtspartie beim FC Eilenburg

In einer intensiven, aber torlosen ersten Halbzeit verbuchte Inter ein Chancenplus. Mittelstürmer Arlind Shoshi scheiterte mehrfach am überragenden Andreas Naumann im FCE-Tor. Nach 20 hektischen Minuten fingen sich die Eilenburger und starteten Konter. Dennis Kummer und Henrik Jochmann hatten dabei die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß – vergaben aber beide knapp. Die letzte Großchance in Hälfte eins hatten die Gäste: Misaki hob den Ball aber um Millimeter am Tor vorbei. In den zweiten 45 Minuten brillierte Jochmann mit starkem Rückpass auf Tim Bunge, der aus rund 14 Metern sicher einnetzte.